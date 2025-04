Corinthians deveria escalar Garro no sacrifício? Comentaristas debatem

Com a previsão inicial de retorno para o início de maio, Garro evoluiu bem em sua recuperação. Na Live do Corinthians, Samir Carvalho, Vitor Guedes e Livia Camillo debateram se ele deveria ser escalado diante do Palmeiras, amanhã (12), pelo Brasileirão.

Segundo apurou o UOL Esporte, o meia argentino ainda sente dores no joelho e seguirá com o processo de recuperação. Assim, um possível retorno precoce seria no sacrifício e poderia comprometer o tratamento que Garro tem feito.

Samir: Se ele voltar, fica claro que é mimado

Se o Garro voltar, vai ficar claro para mim que o Garro é um mimado. Tudo o que eu sei, o que me falaram é que a volta seria no início de maio e, como evoluiu muito, para o final de abril. Se ele voltar amanhã, é porque ele disse que quer voltar. O Garro saiu do Brasil para o tratamento na Espanha dizendo que não queria jogar mais no sacrifício. E o Corinthians entende que tem que dar esse descanso.

Samir Carvalho

Livia Camillo: Agora é o momento de preservar

Se não fizer isso agora no início do campeonato, enquanto tem um hiato de jogos decisivos no campeonato [vai fazer quando?]. O Corinthians, por enquanto, está tranquilo, está no topo da tabela, mostrou que prioriza o Brasileiro, que Sul-Americana é segunda opção. Então, é o momento de preservar o atleta para ele voltar 100%.

Livia Camillo

Vitão: Nos pontos corridos, não vale trocar Dérbi por quatro jogos

Na final do Paulista, o Garro era dúvida. Não jogou a ida e era dúvida para a volta. E eu concordo [de ele ter jogado] se foi sacrifício porque era uma final de campeonato contra o rival que podia dar volta olímpica no estádio. Valia o preço e ele jogou bem. [...] O jogo mais importante dos pontos corridos é contra o Palmeiras, mas não é uma final. Um jogo fora de casa não vale 12 pontos. Se esse for o preço, e eu não sei avaliar, não vale a pena.

Vitor Guedes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.