Santos: Torcedor norueguês visita CT e se declara a Neymar: 'Razão da minha família'

O Santos recebeu, no CT Rei Pelé, uma visita ilustre, nesta sexta-feira. O norueguês André Ostgaard, que nasceu no vilarejo de Knapstad, a mais de 10 mil km da Baixada Santista, realizou o sonho de conhecer Neymar, e se declarou ao ídolo.

"Estou tremendo! Em 2013 eu fui lá em Barcelona, tentei encontrar ele e não consegui. Em 2015 fui para Londres no jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, fiquei na porta do hotel e também não consegui. Cheguei a ir em Paris também e nada. Ele (Neymar) é razão da minha família, eu virei santista por causa dele em 2011", começou André Ostgaard.

"Em 2016 eu larguei minha vida na Noruega e vim para o Santos, aprendi português e na sequência encontrei minha esposa, tive minhas filhas. E depois retornei para a Noruega. Então tudo é por causa dele. Sem o Neymar Jr eu não teria minha família, então devo tudo a ele. Agora, poder conhecer ele, abraçar, contar minha história, é uma sensação incrível. Não tenho palavras, estou tremendo. Hoje é um dos melhores dias da minha vida", completou.

O norueguês conheceu o Peixe em 2003, durante visita a um tio brasileiro que mora em Itu, no interior de São Paulo. No entanto, foi na temporada de 2011 que se apaixonou de vez pelo Santos, por conta da campanha do título da Libertadores, em que Neymar foi a principal estrela.

Nesta sexta-feira, André finalmente conseguiu conhecer o camisa 10, que distribuiu autografos e tirou uma série de fotografias. Além do astro, outros jogadores do Santos fizeram parte da interação,

O Alvinegro Praiano tem como próximo compromisso o Fluminense. O duelo contra o Tricolor Carioca está marcado para este domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h30 (de Brasília). O Santos busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.