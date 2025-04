Brasil enfrenta Hungria em amistoso visando ao Mundial feminino de handebol

A seleção feminina de handebol enfrenta a Hungria neste sábado, no segundo duelo amistoso entre as equipes nesta semana, visando o Mundial da modalidade.

O que aconteceu

As brasileiras enfrentam as húngaras em Gyor, a partir das 11h (de Brasília). Este será o segundo embate entre as equipes, após derrota do Brasil na última quinta-feira por 31 a 27.

Para o técnico Cristiano Rocha, a equipe começou mal o duelo e por isso acabou derrotada no final. Durante o confronto, a seleção da Hungria abriu 17 a 13 contra as brasileiras, e conseguirem manter vantagem em parte do confronto, apesar de tentativa de retomada por parte das Leoas.

A equipe não conseguiu iniciar a partida da forma que esperávamos. A gente não começou como precisamos começar para competir em alto nível contra essas seleções. E esse início ruim teve um impacto muito grande no resultado final da partida. A Hungria abriu uma parcial muito grande no início, uma boa vantagem, o que dificultou para que o jogo fosse mais equilibrado. Cristiano Rocha, técnico da seleção feminina de handebol

Apesar da derrota, o treinador exaltou o confronto e disse importância de disputar jogos como este para evoluir a equipe: "Esses jogos internacionais são sempre importantes para as nossas observações. Nosso pensamento está focado em como avaliar melhor as jogadoras, já que é ano de Campeonato Mundial. A Hungria é a atual terceira colocada do Campeonato Europeu, um time forte, jogando em casa. Por outro lado, a gente vinha de um período longo sem treinamentos em conjunto, então é claro que jogos como esses são sempre importantes".

Rocha ainda concluiu que há necessidade de ser mais imponente desde o início do confronto, e a seleção brasileira aproveitar a oportunidade de se preparar para o Mundial.