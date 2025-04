Usain Bolt detalha rotina após aposentadoria: '6h de dominó todos os dias'

Aos 38 anos de idade, Usain Bolt curte a aposentadoria na Jamaica após uma carreira épica no atletismo. E se chegou a flertar com o futebol profissional depois de se aposentar, hoje ele aproveita a maior parte do seu tempo jogando um clássico jogo de tabuleiro.

O que aconteceu

Usain Bolt contou que joga dominó por cerca de seis horas ao dia. Convidado do programa italiano Che Tempo Che Fa, o ex-atleta revelou que leva a brincadeira a sério e chega até a ficar agressivo durante o jogo de tabuleiro.

Jogo dominó com meus amigos por cerca de seis horas, todos os dias. Estamos tentando fazer algo diferente e realizamos turnês de dominó pela Jamaica

Se você me vê jogando dominó, qualquer um que me segue no Instagram sabe que quando jogo com meus amigos, fico muito agressivo. É um jogo emocionante. É muito emocionante e estressante Usain Bolt, ao programa Che Tempo Che Fa, do Canal Nove, da Itália

O homem mais rápido do mundo ainda encontra tempo para se dedicar ao mundo da música e manter a forma física. Ele brincou, porém, que não há nada melhor 'do que não fazer nada'.

Também sou produtor musical. Estou de olho no Grammy

Estou aposentado agora, mas preciso me manter em forma. Quando parei de correr, me disseram: 'você vai engordar'. Eu provei que estavam errados. Gostaria de não fazer nada, mas sempre encontro algo para fazer, embora não haja nada mais prazeroso do que não fazer nada

Usain Bolt coleciona oito medalhas de ouro olímpicas. Onze vezes campeão mundial, ele se aposentou das pistas em 2017 e chegou a flertar com a carreira de futebol.

Em 2018, Bolt treinou no Borussia Dortmund e participou de amistosos do Central Coast Mariners, da Austrália. Porém, se "aposentou" sem assinar contrato com nenhum time profissional.