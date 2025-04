Torcedor é morto após briga de torcidas do Atlético Nacional em Porto Alegre

Um torcedor do Atlético Nacional morreu após ser esfaqueado em uma briga entre duas organizadas do próprio clube da Colômbia, na madrugada desta sexta-feira, em Porto Alegre. Pouco antes, o time de Medellín havia sido derrotado para o Inter pela Libertadores. A vítima foi identificada como Alejandro Lopera Zuluaga, de 27 anos. Outro homem, que teria iniciado o confronto, está internado em estado grave.

Segundo a Brigada Militar, a briga teria acontecido no bairro Cidade Baixa, região boêmia de Porto Alegre, próxima do Estádio Beira-Rio. Alejandro foi esfaqueado, e o autor fugiu. A vítima foi socorrida por amigos e colocada em um carro de um motorista de aplicativo, que foi obrigado a levá-lo em direção ao HPS.

Durante o trajeto, contudo, o veículo parou em um ponto de policiamento da Brigada Militar. O Samu foi chamado para confirmar o óbito. Em entrevista à RBSTV, o motorista disse que Alejandro já estava morto quando foi colocado em seu carro e que teve seu celular "detido" pelos torcedores que socorriam Alejandro para evitar uma fuga.

Pouco depois, a Brigada Militar recebeu um segundo chamado sobre um esfaqueamento em um bar. A vítima era o homem que desferiu os golpes contra Alejandro, que havia sido perseguido em retaliação.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde ele chegou em estado grave e passou por cirurgia.

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga o caso. O objetivo inicial da investigação é identificar mais envolvidos.

O clube colombiano não se manifestou sobre o caso. A Conmebol também não comentou a morte do torcedor. Mais cedo, no Chile, a confederação cancelou a partida entre Colo-Colo e Fortaleza após a confirmação de duas mortes e uma confusão que começou fora do estádio e chegou a invadir o campo, entre torcedores chilenos e a polícia.

As duas principais torcidas do Atlético Nacional têm uma rivalidade entre si. Na própria partida da noite de quinta-feira, vencida pelo Inter por 3 a 0, o setor visitante foi dividido, com um afastamento entre integrantes da Los der Sur e da Los Piratas.

A primeira, fundada em 1997, se intitula "a barra do Atlético Nacional". Los der Sur ("Os do Sul", em português) ficam na arquibancada Sul do Estádio Atanasio Girardot, casa do clube de Medellín. O grupo teve mais de um caso de dissidências internas.

Já a Los Piratas nasceu em 2003. Por 20 anos, a organizada convivia pacificamente com a Los der Sur. A relação de cada grupo com dirigentes do Atlético Nacional, porém, os levou a romperem em 2023. Integrantes da Los Piratas não ocupam mais o setor Sul no estádio colombiano desde então.

Antes da partida desta quinta-feira, o Inter comunicou à Brigada Militar sobre a situação, após ter sido alertado pelo Atlético Nacional. Foi montado, então, um esquema para a separação dos dois grupos, que se manteve até a dispersão dos torcedores na saída do estádio.