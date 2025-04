Alan Franco sofre lesão no joelho sem necessidade de cirurgia, mas desfalca o Atlético-MG

O Atlético-MG vem sofrendo com as contusões e, nesta sexta-feira, o técnico Cuca perdeu mais uma peça importante: o volante equatoriano Alan Franco. O jogador passou por exames de imagem que confirmaram lesão o ligamento do joelho, sem a necessidade de cirurgia.

"Após sofrer entorse no joelho direito na partida contra o Deportes Iquique, o meio-campista Alan Franco realizou exames de imagem que confirmaram lesão no ligamento colateral-medial, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia. Força e boa recuperação, Franco!", anunciou o Atlético.

Peça fundamental desde a conquista do Campeonato Mineiro, Alan Franco sofreu o entorse no começo da segunda etapa. Cabisbaixo e prevendo a gravidade do problema, deixou o campo para entrada de Gabriel menino, que deve substituí-lo já a partir do jogo com o Vitória, no domingo, pelo Brasileirão.

O Atlético-MG evitou fazer prognósticos de reabilitação. Mas é possível que o equatoriano fique ao menos dois meses afastado para o tratamento convencional. Apesar de Gabriel menino surgir como principal opção para a vaga, Cuca também tem Fausto Vera e Patrick Silva para a posição, ou a possibilidade de improvisar Rubens no setor como já fez em alguns jogos.

Na preparação para a partida da Copa sul-americana desta quinta-feira, diante do Iquique, o Atlético viu o atacante Júnior Santos acusar dores na virilha e ter constatada uma lesão muscular na coxa direita. Deve perder pelo menos três semanas. Palacios, Cadu e Caio Maia já estavam afastados por problemas ainda mais graves.