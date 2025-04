Felipe Drugovich admite negociação para integrar a equipe Cadillac em 2026 na Fórmula 1

O piloto Felipe Drugovich confirmou nesta sexta-feira que negocia para representar a Cadillac na Fórmula 1 em 2026. A equipe fará parte do campeonato na próxima temporada. O brasileiro correu, no início do ano, pela equipe norte-americana nas 24 horas de Daytona do IMSA, categoria de endurance dos Estados Unidos.

Felipe foi visto em Suzuka, durante o GP do Japão, na semana passada, conversando com representantes da montadora americana. No entanto, o paranaense não é o único profissional negociando com a marca. Os experientes Valtteri Bottas e Sergio Pérez são especulados.

"Sim, tive uma conversa com a Cadillac em Suzuka mesmo. Acho que todo mundo tem tido conversas com eles. Então, sou eu e a torcida do Flamengo tendo estas conversas. Acho que é complicado ter uma noção sobre se temos alguma chance. Temos de esperar um pouco, pois estão se organizando para ter uma equipe ano que vem", disse ao ge.

Aos 24 anos, Drugovich ocupa a vaga de piloto reserva da Aston Martin. Inclusive, ele correu na manhã desta sexta-feira no primeiro treino livre no Circuito Internacional de Sakhir, no GP do Bahrein, e ficou em 16° lugar.

Em 2022, o jovem se destacou ao ser campeão da Fórmula 2. Agora, ele busca ser o segundo representante do Brasil na categoria ao lado de Gabriel Bortoleto, da Sauber.