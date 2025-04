Hulk sobre início da carreira: 'Não fiquei no São Paulo por R$ 50 mil'

Hulk iniciou sua carreira no Vitória, mas a história poderia ter sido diferente caso o São Paulo tivesse topado investir R$ 50 mil para segurar o ainda promissor atacante. O jogador do Atlético-MG revelou o episódio durante participação no Charla Podcast.

O que aconteceu

Antes de se profissionalizar, Hulk atuou por seis meses nas categorias de base do São Paulo e convenceu dentro de campo. O clube paulista revelou então a intenção de ficar com o atacante, mas não fechou negócio por conta de R$ 50 mil. O valor fazia parte de um acordo entre Hulk e seu empresário para que ele desse uma casa de presente para os pais.

Eu não fiquei no São Paulo por causa de 50 mil. O Zé do Egito, meu primeiro empresário, falou assim, "Hulk, tem que dar a vida aí, assinar um contrato, quando você assinar o contrato, você vai dar a casa para os seus pais"

Eu ia fazer 16 anos, fiquei seis meses no São Paulo, chegou no final da temporada, o São Paulo falou assim: "a gente quer ficar com o Hulk". O Zé falou assim "beleza, só que eu preciso de R$ 50 mil para comprar a casa dos pais dele, é o compromisso que eu tenho com eles". Aí o São Paulo disse "a gente não vai fazer esse investimento, não tem como pagar os 50 mil". Aí o Zé do Egito "beleza, então, vou levar ele para o Vitória" Hulk, ao Charla Podcast

"Não fiquei no São Paulo por causa de R$50.000"



Hulk revela saída do São Paulo no começo da carreira pic.twitter.com/I1SmPq9x7H -- Charla Podcast (@CharlaPodcast) April 4, 2025

O Vitória topou a oferta e pagou os R$ 50 mil por Hulk, que jogou apenas duas partidas pelo time baiano antes de sair para atuar no Japão, aos 18 anos. O atacante ganhou mais destaque em passagem pelo Porto, clube que defendeu entre 2008 e 2012, e por lá conquistou a Liga Europa na temporada 2010/11 e quatro títulos do Campeonato Português.

Vampeta também não quis Hulk: 'como fui burro'

Quem também teve oportunidade de comprar o passe de Hulk no começo da carreira do atacante (e também não o fez) foi Vampeta. Ele estava em sua segunda passagem pelo Vitória e assistiu a um jogo do sub-20, com Hulk em campo.

Já campeão do mundo pela seleção brasileira, o Velho Vamp foi questionado pela diretoria rubro-negra se tinha interesse em comprar o passe do jogador pelos mesmos R$ 50 mil. Mas, assim como o São Paulo, recusou.