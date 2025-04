Fluminense anuncia parceria com Romário para empréstimo de jogadores ao América-RJ

Na manhã desta sexta-feira, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e atual presidente do América-RJ, Romário visitou o CT Carlos Castilho para fechar uma parceria com o Fluminense. O acordo prevê o empréstimo de jogadores que não estão sendo aproveitados no profissional do Tricolor ao clube dirigido pelo ex-atacante.

O empréstimo será uma oportunidade para os atletas ganharem rodagem na disputa da Série A2 do Campeonato Carioca.

"Fiquei bastante impressionado, quero parabenizar ao presidente Mário pelo que eu vi. Tudo isso nasceu das mãos dele, principalmente essas melhorias. É uma honra poder estar aqui no Fluminense, já tive a oportunidade e o prazer de ter vestido essa camisa. Sei da grandeza desse clube, do tamanho dessa história e fico muito feliz de poder estar fazendo uma parceria com o Fluminense", celebrou Romário.

"A gente conversou sobre essa possibilidade, fui convidado para vir aqui hoje para falarmos disso. O Fluminense vai emprestar de três a cinco jogadores ao América até o final do Campeonato Carioca da Série A2, para que esses jogadores possam ajudar o América nessa competição, já que o América tem a vontade de subir para a primeira divisão. Tenho certeza de que, com esses jogadores do Fluminense, as dificuldades vão diminuir. Quero mais uma vez agradecer ao Mário, ao Fluminense e parabenizar esse enorme clube pela sua história e conquistas. Para mim, foi sempre uma honra poder ter vestido uma camisa desse tamanho", completou.

O Baixinho defendeu as cores do Fluminense entre 2002 e 2004. Ele soma 77 jogos e 48 gols, incluindo o tento de número 900 de sua carreira.

"Muito feliz em receber o Romário, para mim sempre foi um grande ídolo. Quando eu era somente torcedor, sempre tive a vontade de vê-lo com a camisa do Fluminense, tive essa oportunidade de vê-lo jogando aqui, fazendo muitos gols. Depois nos tornamos amigos do futebol, é uma pessoa que eu respeito muito. Começamos a desenvolver uma ideia dos atletas que não estamos aproveitando no profissional, que a gente possa fazer uma parceria com algum clube do Rio para que pudéssemos ajudar. O Fluminense precisa fomentar o futebol do Rio como um todo, e os clubes considerados de menor investimento são muito importantes para que a gente encontre novos talentos. Sabendo da capacidade do Romário e da história do América, ligamos para ele e marcamos essa reunião. Que o América possa fazer um grande campeonato da Série A2 e voltar à primeira divisão", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.