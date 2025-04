Grêmio anuncia a contratação do lateral Marlon, emprestado pelo Cruzeiro

O Grêmio anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Marlon, que foi emprestado pelo Cruzeiro. O contrato do jogador com o Imortal irá até o fim de 2025, tendo a possibilidade de ser adquirido em definitivo ao fim do vínculo entre as partes.

O negócio foi firmado apenas no último dia de transferências. Marlon era muito contestado pela torcida cruzeirense, mas em sua última partida pela Raposa, na derrota por 2 a 1 contra o Mushuc Runa-EQU, o lateral foi elogiado pelo treinador Leonardo Jardim.

"O Marlon vinha trabalhando bem nos treinos e merecia uma oportunidade para jogar", disse o técnico português.

NOVIDADE NA LATERAL ???? Com passagens pelo futebol turco, português e grandes clubes do Brasil, Marlon chega por empréstimo e vai reforçar o Tricolor até o final de 2025. Bem-vindo ao Grêmio!

Marlon começou a perder espaço no Cruzeiro na reta final do ano passado, sendo muito criticado pela torcida celeste. No começo do ano, o Grêmio se interessou pelo atleta, mas o negócio não foi concretizado.

Nesta temporada, Marlon foi utilizado apenas em sete jogos. Ao todo, o jogador de 27 anos defendeu o Cruzeiro em 103 jogos. O lateral já defendeu diversos clubes na carreira, entre eles, Fluminense e Criciúma.