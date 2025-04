Escalação: Memphis treina com bola e pode reforçar Corinthians no clássico contra o Palmeiras

O Corinthians está pronto para o Derby. Na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro fez o último treino e encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores abriram as atividades desta sexta-feira com um trabalho de força na academia e, em seguida, rumaram ao gramado do CT para o aquecimento. Já em campo, o elenco realizou um exercício tático de enfrentamento sob o comando do técnico Ramón Díaz.

Os desfalques do Corinthians para o clássico começam, justamente, à beira do gramado. Ramón Díaz, expulso na vitória contra o Vasco, terá que cumprir suspensão. Além disso, outros quatro jogadores devem ficar de fora do duelo: Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Hugo Souza (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Angileri (contusão muscular na coxa esquerda) e Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita).

Igor Coronado, tratando de um trauma no ombro esquerdo, é dúvida. Fica a expectativa, em contrapartida, pelo retorno de Memphis Depay. O atacante perdeu o jogo contra o América de Cali devido a um trauma no tornozelo direito, mas se recuperou e apareceu, em fotos, treinando com bola nesta sexta-feira. Assim, o holandês deve ficar à disposição.

Uma provável escalação do Corinthians, assim, tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, José Martínez e Carrillo; Memphis Depay, Romero (Breno Bidon) e Yuri Alberto.

O Corinthians visita o Palmeiras neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse é o quarto Derby do ano entre Palmeiras e Corinthians. Até aqui, o Timão tem levado a melhor, já que conquistou o título paulista em cima do arquirrival no último dia 27 de março. A equipe alvinegra somou uma vitória e dois empates, enquanto o adversário ainda não venceu.