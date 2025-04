Recuperado, Paulinho vibra com retorno e será relacionado contra o Corinthians: "Chegou a hora!"

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o atacante Paulinho comemorou seu retorno aos gramados após se recuperar de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, que o obrigou a realizar cirurgia. Desta forma, o atleta de 24 anos está à disposição de Abel Ferreira e será relacionado contra o Corinthians no clássico pelo Brasileirão.

"Chegou a hora! AVANTI PALESTRA", publicou o jogador, através de seu Instagram.

O atacante foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro e fez toda pré-temporada com o elenco, enquanto se recuperava de um procedimento cirúrgico, feito no início de dezembro de 2024, ainda quando era atleta do Atlético-MG.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho ?? (@paulinho10)

Mandante do duelo, o Palmeiras de Abel Ferreira está embalado. O time alviverde está invicto há cinco jogos e vem de três vitórias consecutivas entre todos os torneios - a última delas contra o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores.

Além de Paulinho, Abel vive a expectativa de poder contar com outro reforço no banco de reservas. O lateral direito Marcos Rocha, em processo de transição física, treinou normalmente na última quinta e também nesta sexta-feira.

Em contrapartida, o Palmeiras não contará com três jogadores, que estão entregues ao departamento médico: Raphael Veiga (luxação no ombro), Mayke (lesão muscular na coxa esquerda) e Bruno Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho direito). Lucas Evangelista, que não atuou na última quarta-feira em função de um trauma na coxa direita, é dúvida.

A bola irá rolar neste sábado, na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.