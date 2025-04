Samir: Corinthians faz consulta por ex-parceiro de Yuri; veja valores

O Corinthians abriu conversas com o atacante Matheus Moraes, 24, que defende o Maringá — a informação originalmente foi dada pela Rádio Bandeirantes. Na Live do Clube, o colunista Samir Carvalho informou que o valor de uma possível negociação é de R$ 5 milhões.

O colunista disse ainda que Matheus Moraes foi parceiro de Yuri Alberto nas categorias de base do Santos. O atacante do Maringá fez toda a formação no clube da Vila Belmiro.

Ontem surgiu a informação, da Rádio Bandeirantes, de que [o Corinthians abriu conversas] com um atacante do Maringá: Matheus Moraes. É um atleta canhoto, fez 9 gols na temporada 2025 em 18 jogos.

Ele fez a base no Santos: jogou no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e até sub-23 do Santos. Ele jogou ao lado do Yuri Alberto e do Rodrygo, que está no Real Madrid, lá. [...] Ele teve algumas lesões, foi emprestado, voltou, foi emprestado, voltou e acabou liberado em definitivo.

Tem uma informação exclusiva que me deram agora. Na primeira consulta, 5 milhões de reais é o que vale o Matheus Moraes, 24 anos.

Samir Carvalho

