Murilo exalta sequência do Palmeiras e projeta Derby contra o Corinthians: "Fazer um grande jogo"

Nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Corinthians, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim das atividades, o zagueiro Murilo exaltou a sequência do time comandado por Abel Ferreira.

"É essencial para a equipe, todos os jogadores precisam disso, de confiança. Estamos conquistando a cada jogo, com muito trabalho e dedicação. Todos os dias escutamos muito o Abel, e essa preparação é essencial para colocarmos em prática dentro de campo. É fazer um grande jogo técnico e tático, pois sair com os três pontos seria fundamental", comentou.

A equipe alviverde chega embalada para o Derby contra o Corinthians, com uma sequência de três vitórias consecutivas - a última delas pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, por 1 a 0. Porém, o Palmeiras ainda não venceu o seu rival nesta temporada e busca revanche após o vice do Campeonato Paulista. Murilo destacou a importância do sistema defensivo para o confronto.

"É importante passarmos segurança ali atrás. Eu sempre destaco isso porque sei como isso é importante para os atacantes. Estamos fazendo isso bem, melhorando ali atrás para dar esse suporte para eles marcarem gols e nós sairmos com os três pontos, que é o nosso objetivo", pontuou.

O palco do duelo será a Arena Barueri, devido ao show do cantor Gilberto Gil no Allianz Parque, casa do Verdão. Esse fator, porém, segundo o defensor, não irá atrapalhar a equipe. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília).

"É um estádio onde nos sentimos bem, jogamos sempre que o Allianz não está disponível. Sabemos da importância do jogo, um Derby, um clássico, então vamos entrar bem para sair com a vitória", finalizou.