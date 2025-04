Palmeiras x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro reserva um Derby neste fim de semana. Palmeiras e Corinthians duelam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. O clássico não será no Allianz Paraue devido a um show no estádio.

Palmeiras e Corinthians fazem campanhas bastante similares no Brasileirão. Ambas as equipes somam um empate e uma vitória, com quatro pontos no total. A diferença é que, na tabela, o Timão está na vice-liderança, enquanto o Verdão é o sétimo colocado por conta dos critérios de desempate.

Mandante do duelo, o Palmeiras de Abel Ferreira está embalado. O time alviverde está invicto há cinco jogos e vem de três vitórias consecutivas entre todos os torneios - a última delas contra o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores.

Para o clássico, Abel vive a expectativa de poder contar com dois reforços no banco de reservas. Paulinho e Marcos Rocha, em processo de transição física, treinaram normalmente na última quinta e também nesta sexta-feira. O atacante, inclusive, publicou a mensagem "Chegou a hora" nas redes sociais, indicando que será relacionado para o Derby.

Em contrapartida, o Palmeiras não contará com três jogadores, que estão entregues ao departamento médico: Raphael Veiga (luxação no ombro), Mayke (lesão muscular na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho direito) e Lucas Evangelista (trauma na coxa direita).

Bora bater o recorde de público na Arena Barueri, família? ? Amanhã tem Derby e a venda de ingressos pra mais um confronto pelo @Brasileirao segue ?! Garanta o seu! ? ? https://t.co/usGqv7gzwk pic.twitter.com/pgf8LQGRLR ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 11, 2025

Do outro lado, o Corinthians vem de dois jogos seguidos sem perder: uma vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na Arena, pelo Brasileiro, e um empate em 1 a 1 contra o América de Cali, fora de casa, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Para o clássico contra o Palmeiras, o Timão não terá seu treinador à beira do gramado. O técnico Ramón Díaz foi expulso na vitória sobre o Vasco e terá que cumprir suspensão. Assim, o auxiliar Emiliano Díaz assume o comando da equipe em Barueri.

Também devem ser ausências o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o goleiro Hugo Souza (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), o lateral Angileri (contusão muscular na coxa esquerda) e o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita). Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.

Por outro lado, Memphis Depay deve entrar em campo pelo Corinthians. O atacante, que perdeu o último jogo devido a um trauma no tornozelo direito, treinou normalmente na última quinta-feira.

Esse é o quarto Derby do ano entre Palmeiras e Corinthians. Até aqui, o Timão tem levado a melhor, já que conquistou o título paulista em cima do rival. A equipe alvinegra somou uma vitória e dois empates, enquanto o Alviverde ainda não venceu.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X CORINTHIANS

Data: 12 de abril de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Wagner Reway (ES)

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Estêvão, Richard Ríos, Emi Martínez e Piquerez; Felipe Anderson (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, José Martínez e Carrillo; Memphis, Yuri Alberto e Romero (Breno Bidon).



Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar)