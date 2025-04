Portuguesa anuncia novo zagueiro e chega a oito reforços para a Série D

A Portuguesa anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Alysson Dutra, de 25 anos, por empréstimo com opção de compra até o final do Campeonato Paulista 2026.

O defensor disputou o Estadual e a Copa do Brasil deste ano pela Inter de Limeira, mas tem seus direitos federativos e econômicos ligados ao Rio Claro.

TEM XERIFÃO NOVO NA LUSA ??? A Portuguesa SAF anuncia oficialmente a contratação do zagueiro Alysson Dutra, de 25 anos, por empréstimo com opção de compra. O defensor, que disputou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil deste ano pela Inter de Limeira, assinou com a Lusa até... pic.twitter.com/OzpTmTMNLl ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 11, 2025

Revelado pelo Atlético-GO, Alysson somou, no último Paulistão, uma média de cinco interceptações por jogo, 71% de acerto nos passes para o terço final e 67% de sucesso nos duelos defensivos.

O zagueiro celebrou o acerto e destacou sua motivação para defender as cores da Lusa.

"Estou muito feliz de estar nessa nova casa. Vou fazer de tudo para que minha passagem aqui na Portuguesa seja com muito êxito. Venho para somar e para conquistar o acesso à Série C junto com meus companheiros", afirmou.

Alysson é o oitavo nome anunciado pela Portuguesa para a disputa da Série D. Antes dele chegaram o goleiro João Paulo, o lateral Matheus Leal, o volante Paulinho Curuá e os atacantes Cauari, De Paula, Hericlis e Lohan.