Ex-jogador da NBA chegou a morar no próprio carro e até dormir na rua

O jamaicano Samardo Samuels, jogador do Cleveland Cavaliers entre 2010 e 2013, continua sendo notícia na imprensa internacional, mas agora o motivo não é o basquete. Ele convive com denúncias policiais, perseguição e violação a ordens de restrição, álcool e drogas.

O que aconteceu

Samardo Samuels foi preso no mês passado em Milão por perseguição e violação de uma ordem de restrição contra dois vizinhos do prédio em que mora, segundo o jornal italiano Il Giorno. Uma mulher ligou para a polícia alegando que o ex-jogador estava bloqueando o corredor e impedindo ela, o marido e os dois filhos de entrarem em casa.

A família foi obrigada a se esconder no porão do prédio, com as crianças 'chorando de medo', de acordo com o jornal. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário caótico no apartamento de Samardo: música alta, bebidas alcoólicas e um cachorro da raça Cane Corso sem coleira.

Os policiais instruíram Samuels a baixar o volume do som, prender o cachorro e apresentar sua identificação. Ele fingiu não entender italiano e, sob o pretexto de levar o cão para dentro, trancou-se em seu apartamento. Após consultar seu advogado, porém, ele se identificou e foi levado à delegacia. Foi a quinta denúncia que recebeu em apenas duas semanas.

Foi a sua quinta prisão em semanas. "Sou um campeão, não sou um criminoso", disse Samuels Samardo, que, segundo o jornal Ara, da Catalunha, chegou a morar na rua depois de deixar um clube francês em 2020.

Noites em Porsche e maconha confiscada

Ex-Barcelona e Olímpia Milano, o atleta jamaicano possui ficha extensa de antecedentes criminais. Em 2017, também em Milão, ele estacionou seu Porsche em uma vaga destinada a pessoas com deficiência. Quando a proprietária da vaga pediu que ele a desocupasse, Samuels saiu do carro, insultou a mulher e deu socos no capô de seu carro.

Em 2020, ele dirigia uma BMW em um calçadão de Barcelona onde carros não podem circular. Ele não portava documento de identidade e nem carteira de motorista. Segundo o jornal El Periódico, da Catalunha, ele teve sua maconha confiscada pela polícia e foi denunciado por ameaças.

Samuels passou muitas noites em um estacionamento de Barcelona dormindo em seu Porsche, com os vidros quebrados, alegando que não tinha a chave do carro.

Carreira polêmica também nas quadras

Samardo Samuels foi draftado pela NBA em 2010 e jogou a Liga de Verão pelo Chicago Bulls, mas assinou contrato com o Cleveland Cavaliers, clube que defendeu entre 2010 e 2013. Durante este período, chegou a ser emprestado para outros times de ligas inferiores dos EUA, mas acumulou 109 jogos no total pela equipe de Cleveland.

Samuels fez duas grandes temporadas pelo Olimpia Milano, da Itália, antes de se transferir para o Barcelona, em 2015. Em 2017, o Betis abriu as portas para o jamaicano, mas ele não disputou nenhuma partida oficial após criticar o próprio técnico. O mesmo aconteceu no Partizan, da Sérvia, onde voltou a causar controvérsias ao dizer que não dava entrevistas para mulheres.

Todas essas histórias me prejudicaram e tornaram muito difícil conseguir um contrato. Colocaram um rótulo em mim