Ex-Santos, Leandro Damião se despede do futebol: "Chegou a hora de pendurar as chuteiras"

Nesta sexta-feira, o atacante Leandro Damião, de 35 anos, anunciou a sua aposentadoria do futebol. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-Santos, Internacional e Seleção Brasileira relembrou momentos icônicos da carreira.

"Chegou a hora de pendurar as chuteiras. Agradeço ao futebol, por tudo que o esporte me deu. Um menino que saiu da periferia, não achou que conseguiria. Obrigado a todos que estiveram comigo", disse o ex-atacante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Damia?o (@leandrodamiaoo)

Leandro Damião revelou histórias do começo de sua carreira profissional. O atacante chegou ao Internacional em 2009, com 19 anos, e teve que atuar pela equipe 'B' do Colorado até ter uma chance no time principal.

"Era o meu último ano de júnior. Dei tudo de mim para conseguir uma oportunidade. Aí veio 2010, o ano que tudo mudou", relatou o ex-jogador.

Em 2010, com 21 anos, viveu a melhor fase da carreira. Pelo Internacional, teve oportunidade de jogar a final da Libertadores e foi responsável por marcar um dos gols na conquista do Colorado.

Na sua primeira passagem pelo clube gaúcho, Damião jogou 177 partidas, marcou 87 tentos e deu 25 assistências. O atacante conquistou três Campeonatos Gaúchos, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. A regularidade e os números o levaram à Seleção Brasileira.

"O sonho de toda criança que joga bola é chegar na Seleção Brasileira. Pude conviver com o meu ídolo, tive a oportunidade de estar com o Ronaldo. Pude fazer gols, joguei Olimpíadas. É uma trajetória que me orgulho muito", afirmou o ex-atacante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Damia?o (@leandrodamiaoo)

Em 2014, Leandro Damião foi a contratação mais cara da história do Santos. No Peixe, porém, o atleta não rendeu o esperado e marcou apenas 11 gols em 44 jogos. Com a queda de desempenho, o atacante acabou passando por empréstimos nos anos seguintes. Ele atuou por Cruzeiro, Betis-ESP, Flamengo e retornou ao Internacional.

Após jogar a Série B pelo Colorado, Damião decidiu ir ao Kawasaki Frontale, do Japão. Do outro lado do mundo, recuperou a boa fase e entrou no "hall da fama" de ídolos da equipe. Entre 2019 e 2024, foram 171 jogos, 71 gols e 27 assistências. Além disso, conquistou sete troféus: dois Campeonatos Japoneses, duas Copas do Japão, duas Supercopas e uma Copa da Liga.

Leandro Damião retornou ao Brasil em fevereiro de 2024, quando foi anunciado pelo Coritiba. No Coxa, foram 16 jogos e três bolas na rede. Aos 35 anos, o atacante decidiu não renovar com a equipe paranaense.

"A decisão de parar veio de antes. Combinei com a minha esposa que ia me aposentar cedo. Desde cedo sempre cuidei dos meus investimentos e na saída do Coritiba, já pensei em pendurar as chuteiras. Poderia jogar mais uns três anos, mas não troco a qualidade de vida que tenho agora. Agora vivo pela minha família", completou.