São Paulo: qual o erro de Zubeldía no empate na Libertadores? PVC explica

Deu errado a tentativa de Luis Zubeldía de colocar o lateral Wendell de ponta esquerda contra o Alianza Lima na Libertadores, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Wendell tem que se transformar em ponta. Ele conseguiu ontem? Não. A ideia do Zubeldía era ter dois laterais lado a lado na mesma função? Também não. Então ele pensou uma coisa que deu errado.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, apesar de a ideia não ter funcionado, não significa que o São Paulo jogou com dois laterais esquerdos no segundo tempo contra o time peruano, que sofreu dois gols e buscou o empate no Morumbis.

Está certo colocar o Wendell pelo lado? Eu não gosto dessa história de dobra de laterais. Quando você coloca um lateral na função de ponta, ele não é mais lateral, ele é ponta — ele é um lateral que está jogando de ponta.

É uma dobra de laterais? Não. É um lateral como lateral e é um jogador que nasceu lateral jogando no meio-campo. A função dele que mudou.

Entra o Wendell, e qual é em princípio a função dele? Ele vai entrar justamente na função do Ferreirinha, mas a vocação do Wendell é mais defensiva, ele vai proteger mais o lado.

Paulo Vinícius Coelho

Na opinião do colunista, André Silva seria uma alternativa melhor para entrar no lugar de Ferreirinha. O atacante marcou os dois gols do São Paulo, mas foi substituído após sentir um incômodo muscular.

Com Ferreirinha, teve profundidade, rapidez, tabela, e foi o que funcionou no primeiro tempo até os 18 minutos do segundo tempo, quando o Ferreirinha saiu.

A alternativa seria o André Silva, que é segundo atacante. Ele não vai dar a profundidade de ponta do Ferreirinha e não vai correr pra trás como o Wendell corre. Ele vai fazer a diagonal para se aproximar do Calleri.

Eu teria ido com André Silva, podia ter funcionado melhor.

Paulo Vinícius Coelho

