Jean Silva e Bryce Mitchell protagonizam encarada tensa antes do UFC 314; veja

Na noite desta sexta-feira (11), em Miami (EUA), os atletas escalados para o UFC 314 ficaram frente a frente pela última vez antes dos combates previstos. E, como esperado, quem mais elevou a temperatura no palco foi Jean Silva. Um dos lutadores mais celebrados pelo público, o brasileiro protagonizou uma encarada tensa com Bryce Mitchell (veja abaixo ou clique aqui). Com uma rivalidade intensa construída, os pesos-penas (66 kg) chegaram a colar rosto com rosto, aumentando ainda mais o 'hype' para o confronto.

Assim que teve seu nome anunciado, Jean foi recebido com latidos do público - sua marca registrada. 'Lord', como é conhecido, esbanjou carisma ao adentrar ao palco, trajado do óculos de sua equipe: a 'Fighting Nerds'. Com uma personalidade única, o brasileiro subiu na balança e latiu para seus fãs. Momentos depois, Silva mudou completamente o semblante para encarar Mitchell olho no olho.

Disputa de cinturão

Já entre os protagonistas da noite, o clima foi mais ameno. Escalados para liderarem o UFC 314, Diego Lopes e Alexander Volkanovski esbanjaram confiança, mas não deixaram de reconhecer o perigo que enfrentarão no octógono. Disposto a conquistar o cinturão pela primeira vez, o brasileiro terá que desbancar o australiano, ex-campeão e um dos maiores pesos-penas da história do MMA.

"Alexander é um cara incrível, um grande lutador, mas esse é o meu momento. Vou provar para todo mundo porque tive essa oportunidade. No sábado a noite vou dar um show para todo mundo", destacou o manauara.

"É bom estar de volta! Ele é um cara perigoso, mas esse cinturão vai voltar para mim. Vamos nessa!", projetou o veterano australiano.

Além de Diego Lopes e Jean Silva, o Esquadrão Brasileiro estará representado por mais três atletas no UFC 314. Ainda no card principal, Patrício Pitbull faz sua estreia contra Yair Rodriguez. Já na porção preliminar do show, Virna Jandiroba encara Yan Xiaonan, enquanto Marco Túlio mede forças com Tresen Gore.

