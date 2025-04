Surfe: Italo cai para sul-africano nas quartas e se despede de El Salvador

Fim de linha para Italo Ferreira em El Salvador. O campeão olímpico foi eliminado nas quartas de final após perder para o sul-africano Jordy Smith nesta sexta-feira. A derrota encerra a trajetória do líder do ranking na quarta etapa do Circuito Mundial da WSL, disputada em direitas longas e afiadas na América Central.

O que aconteceu

Vindo de atuações sólidas na competição, Italo chegou para a bateria com um retrospecto positivo contra Jordy: eram quatro vitórias em seis confrontos no Mundial.

O duelo começou com Italo abrindo o placar numa direita menor, mas bem aproveitada com manobras de borda e batidas fortes, que renderam 5,17 pontos. Só que Jordy respondeu de forma contundente logo na sequência. O sul-africano encaixou uma combinação precisa de manobras, cravou 8,67 — maior nota do masculino em toda a etapa — e tomou a dianteira.

A estratégia de Italo mudou. Ao contrário do ritmo acelerado que costuma adotar, o potiguar passou a esperar as melhores ondas com a prioridade. Enquanto isso, Jordy ainda somou um 4,50, ampliando a pressão. Com pouco mais de oito minutos restantes, Italo precisava de 8,01 para virar. Arriscou em uma onda que correu mais do que ele esperava, encaixou duas batidas e tentou um aéreo, mas perdeu o controle e caiu — a nota foi 4,60.

Na reta final, o brasileiro passou a apostar em ondas menores, buscando rampas para voar, mas os aéreos não conectaram e a reação não veio. Jordy avançou e Italo deu adeus a El Salvador com um quinto lugar, mas com saldo positivo: segue líder do ranking e se isola ainda mais na ponta rumo ao WSL Finals.

Yago também se despede

Na primeira bateria das quartas, Yago Dora enfrentou o também sul-africano Matthew McGillivray e acabou derrotado por uma pequena margem. Mesmo liderando parte do duelo após boas manobras de borda e um ataque preciso na junção, o brasileiro viu o adversário responder com 6,83 e 5,77, garantindo a vitória com o maior somatório.

Apesar da eliminação, Yago fecha a etapa em quinto lugar e sobe uma posição no ranking mundial. Ele agora é o terceiro colocado da temporada, atrás apenas de Ethan Ewing e do líder Italo Ferreira.