Palmeiras está voltando? Colunistas apontam favoritismo em Dérbi

O Palmeiras é favorito diante do Corinthians amanhã (12), na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, afirmaram as colunistas Alicia Klein e Milly Lacombe no UOL News.

Alicia entende que o trunfo palmeirense é o desejo de retribuir a derrota na decisão do Paulista. Já Milly Lacombe destacou que o time alviverde tem mostrado mais organização desde o duelo contra o Corinthians no estadual.

Alicia: Não sabemos qual Corinthians vamos ver

Um confronto que tem tudo para ser muito pegado. O Palmeiras vai vir com 'sangue nos olhos' para enfrentar um adversário que tirou a chance do tetracampeonato paulista recentemente, em um jogo cheio de emoção, bagunça, sinalizador e o Memphis subindo na bola.

Não sabemos qual Corinthians vamos ver - o do final de semana ou o do meio de semana. Tem tudo para ser um jogo difícil, em que o Palmeiras tem um pequeno favoritismo.

Alicia Klein

Milly: O Palmeiras de Abel está voltando

O Palmeiras é favorito. O Palmeiras está mais encaixado. Desde a final do Paulista, o Palmeiras está se encaixando e o Corinthians deu uma desandada geral. [...] O Palmeiras do Abel está voltando e era o que temíamos.

Milly Lacombe

