Yuri Alberto cobra Corinthians 'concentrado e focado' contra Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão. O atacante alvinegro Yuri Alberto pregou foco no confronto e atenção com um rival forte ofensivamente.

O que aconteceu

O camisa 9 do Timão falou sobre o duelo ser decisivo para a equipe no torneio. O atacante ainda relembrou o histórico das últimas quatro partidas contra o Palmeiras (duas vitórias e dois empates).

Será uma partida muito decisiva para nós. Sabemos que uma vitória nos deixa ainda mais próximos da primeira colocação no Brasileiro. É o nosso principal objetivo. Viemos de quatro resultados positivos contra eles. Precisaremos ficar muito concentrados e focados para fazer mais um grande jogo fora de casa e, se Deus quiser, com o empenho do nosso grupo, conquistar mais três pontos. Yuri Alberto, ao site oficial do Corinthians

Yuri exaltou também a área ofensiva o rival, e pregou cuidado com as beiradas do rival: "Tem grandes jogadores ali. Temos que ter bastante cuidado, principalmente pelas laterais do campo. Estamos focados em trabalhar nisso, nos nossos defeitos técnicos, defensivos. Em todos os defeitos. Ter trabalhado nisso durante a semana foi muito importante para nós", concluiu.

O Corinthians realizou seu último treino para o confronto nesta sexta-feira, com trabalho de força na academia e exercício de enfrentamento, sob os comandos de Ramón Díaz.

O técnico do Timão, porém, não estará presente na partida, após ter sido expulso na vitória do Corinthians sobre o Vasco, na segunda rodada. Esta será a segunda vez que o auxiliar Emiliano Díaz comandará a equipe titular do Corinthians, após ter substituído Ramón contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão do ano passado.