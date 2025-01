Real bate Mallorca com 'gol de pinball' e fará final da Supercopa com Barça

Do UOL, em São Paulo

A final da Supercopa da Espanha 2025 terá um super clássico com direito a revanche: um dia depois de o Barcelona despachar o Bilbao, o Real Madrid venceu o Mallorca por 3 a 0 e voltará a enfrentar o seu maior rival na decisão do torneio. Na edição passada, o título ficou com a equipe de Carlo Ancelotti.

Bellingham inaugurou o marcador do embate, disputado na tarde desta quinta (9) na Arábia Saudita — Valjent (contra) e Rodrygo fecharam o placar. O primeiro gol, aliás, saiu a partir de um lance "de pinball" que contou com bola na trave e brilho do goleiro rival antes de o inglês, finalmente, marcar.

A final da Supercopa da Espanha ocorre neste domingo (12), a partir das 16h (de Brasília). O duelo será disputado no King Abdullah Sports City, também no país do Oriente Médio.

Como foi o jogo

O Real Madrid iniciou a partida bombardeando a meta de Greif, que mostrou estar atento. O goleiro defendeu, em menos de 15 minutos, chutes de Lucas Vázquez, Rodrygo e Bellingham.

O duelo ganhou um lapso de equilíbrio na casa dos 20 minutos, e o Mallorca ensaiou causar perigo em lances protagonizados por Larin e Dani Rodríguez, mas o atacante e o meia erraram o alvo tanto pelo alto quanto por baixo.

O 1° tempo também ficou marcado pelo fato de o lateral Maffeo levar a provocação feita há dias contra Vini Jr para dentro do campo: o argentino se estranhou com o atacante durante boa parte dos 45 minutos iniciais.

O auge da rixa entre os dois ocorreu pouco antes do intervalo, quando o brasileiro pediu pênalti após um choque com o rival em um cruzamento para a área — o árbitro, no entanto, não assinalou qualquer tipo de infração.

Vini Jr tenta sair da marcação de Maffeo; jogadores se estranharam no 1° tempo Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

O Real abriu o placar na base da raça em um lance similar ao jogo "pinball". O lance do gol, que saiu aos 17 minutos do 2° tempo, começou com arrancada de Mbappé, que ligou Vini em profundidade. O brasileiro agiu rápido e cruzou para o compatriota Rodrygo, que cabeceou na trave. Na sobra, Mbappé dominou, girou e encheu o pé, mas Greif brilhou e defendeu. Em novo rebote, Bellingham, finalmente, estufou as redes em chute rasteiro: 1 a 0.

O gol deu mais tranquilidade aos comandados de Carlo Ancelotti, que passaram a ter mais espaço e assustaram em investidas de Vini, Rodrygo e Mbappé.

O 2 a 0, no entanto, saiu a partir de um gol contra de Martin Valjent já nos acréscimos — o zagueiro tentou cortar um passe e acabou jogando contra o próprio patrimônio.

Ainda deu tempo de o aniversariante Rodrygo fechar o placar: o brasileiro, no dia em que completou 24 anos, recebeu lindo cruzamento de Lucas Vázquez e fechou a conta: 3 a 0.

Assista ao gol de Bellingham