Em preparação para o Carioca, Flamengo vence jogo-treino

O elenco do Flamengo que disputará o início do Campeonato Carioca realizou um teste neste domingo. Em jogo-treino diante do Maricá FC, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Ninho do Urubu.

O gol da vitória foi marcado por Daniel Sales. Nas redes sociais, o Flamengo destacou que o técnico Cleber do Santos realizou vários testes na equipe, composta, em sua maioria, por atletas da categoria sub-20.

"O Mengão deu seguimento na preparação para o Carioca com um jogo-treino neste domingo (5), contra o Maricá FC. A equipe comandada por Cleber dos Santos venceu por 1 a 0 com gol de Daniel Sales! ", descreveu o Mengão.

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será diante do Boavista. O duelo está marcado para domingo que vem, dia 12 de janeiro, no estádio Batistão, na cidade de Aracaju, capital do Sergipe.