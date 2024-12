Conheça os inscritos e as datas dos jogos do Botafogo na Copinha 2025

O Botafogo definiu a lista de inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha 2025. O time disputará o grupo 1 do torneio, ao lado de Votuporanguense-SP, Fast Clube-AM e Floresta-CE, com sede em Votuporanga-SP.

A base do Botafogo na Copinha será formada por atletas do sub-17 e do primeiro ano do sub-20. Pelo planejamento do clube, os principais nomes dos juniores vão completar o elenco que iniciará a disputa do Campeonato Carioca na categoria principal, proporcionando uma preparação melhor do elenco profissional que venceu o Brasileirão e a Libertadores em 2024.

Veja os inscritos do Botafogo na Copinha

GOLEIROS



Cristiano (2005)



Joaquim (2006)



Luiz Fabiano (2005)

ZAGUEIROS



Kauã Branco (2006)



Marquinhos (2007)



Paulo Gustavo (2005)



Pimenta (2006)



Ryan (2005)

LATERAIS



João Pedro (2006)



Kaique Pereira (2007)



Lucyo (2006)



Felipe Januário (2007)



Kauê Leonardo (2005)



Rodrigo Guet (2006)

VOLANTES



Josimar (2005)



Justino (2006)



Kaio Santos (2006)



Murilo (2005)

MEIO-CAMPISTAS



Bernardo Valim (2006)



Caio Valle (2007)



Cauã Zappelini (2007)



Charles (2004)



Lucas Camilo (2006)

ATACANTES



Iaogo (2007)



Kaiky Silva (2006)



Kauan Toledo (2006)



Kayke (2006)



Lucas Santos (2005)



Rafael Lobato (2006)



Weliton (2005).

Confira a tabela do Botafogo na fase de grupos da Copinha

02/01 - 21H30 | Botafogo x Fast Clube-AM - Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv



05/01 - 19H | Floresta-CE x Botafogo - Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV



08/01 - 19H | Votuporanguense-SP x Botafogo - Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv