Guarulhos volta a perder para o Cruzeiro e se despede da Superliga masculina de vôlei

O Guarulhos encerrou sua participação na Superliga masculina de vôlei neste sábado, no ginásio Arnaldo José Celeste, em Guarulhos. A equipe paulista voltou a perder para o Cruzeiro e foi eliminada do torneio nas quartas de final.

O time de São Paulo não conseguiu segurar o segundo maior campeão da Superliga e voltou a ser derrotado por 3 sets a 0, como no primeiro duelo das quartas de final. No jogo 2, a equipe perdeu por 16/25, 21/25 e 18/25.

É SEMIFINAL!!

O Sada Cruzeiro é o primeiro semifinalista da Superliga 2024/25! Por 3 a 0 e com atuação irretocável, time celeste vence o Vedacit Guarulhos e encerra a série melhor de três das quartas de final. Última parcial: 25/18.

PARABÉNS, CRAQUES! VALEU, NAÇÃO AZUL! pic.twitter.com/ByLMn5btrc ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) April 12, 2025

O Guarulhos fechou a primeira fase na oitava posição e ficou com a última vaga ao mata-mata. O Cruzeiro, líder da parte inicial do campeonato, é o primeiro classificado à semifinal e espera pela definição de seu adversário.

O time mineiro dominou a partida do início ao fim e fechou o primeiro set com nove pontos de diferença. O Guarulhos melhorou na segunda parte do jogo e dificultou a vida do Cruzeiro. No entanto, os paulistas não conseguiram o empate e viram os mineiros abrirem 2 a 0 no placar. A superioridade cruzeirense seguiu no set derradeiro, e os donos da casa saíram de quadra derrotados.