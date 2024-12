Federação Paulista de Atletismo divulga calendário de 2025

A Federação Paulista de Atletismo (FPA) divulgou seu calendário de competições de pista e campo para a temporada 2025. Estão programados 40 grandes eventos, entre os meses de janeiro e novembro, movimentando todas as categorias da modalidade. Os locais de competição serão definidos a partir de janeiro, em razão das prefeituras municipais parceiras estarem em transição de suas secretarias de esportes.

Serão oito etapas do Circuito Performance, oito campeonatos paulistas, oito etapas do Open, dez etapas da Copa Futuro/Brincando de Atletismo, Troféu Bandeirantes e Troféu São Paulo, dois torneios FUPE, um torneio Máster e um Brasileiro Máster.

A abertura será no dia 25 de janeiro, com a realização da primeira etapa do Circuito Performance/ECP, no Esporte Clube Pinheiros, e o término das disputas está previsto para o dia 23 de novembro, com a disputa do Campeonato Paulista de Cross Country.

As datas do Campeonato Paulista de Atletismo Loterias Caixa são as seguintes: Sub-20, 5 e 6 de abril; Sub-18, 17 e 18 de maio; Adulto, 27 a 29 de junho; Máster, 8 a 10 de agosto, todos no COTP; Sub-16, 13 e 14 de setembro; Sub-23, 4 e 5 de outubro; Sub-14, 22 de novembro. Por fim, os tradicionais Troféu São Paulo, nos dias 24 e 25 de maio, e Troféu Bandeirantes, dias 18 e 19 de outubro.