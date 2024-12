Fonseca domina francês e vai à final do Next Gen Finals

Depois de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, João Fonseca. Pela terceira vez na história ho ATP Next Gen Finals - torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos da temporada - um jovem alcança a final antes de completar 19 anos. O carioca de 18 anos passou à decisão deste ano ao derrotar o francês Luca Van Assche (20 anos, #128 do mundo) neste sábado por 4/2, 4/2 e 4/1 (o torneio é disputado em melhor de cinco sets com cada parcial indo até quatro games).

Atual #145 do ranking, Fonseca torna-se também o primeiro sul-americano a ir tão longe na competição. Ele vai lutar pelo troféu contra um rival bem conhecido: o americano Learner Tien (19 anos, #122), que já enfrentou três vezes na carreira. O último duelo entre eles foi nesta mesma semana, na fase de grupos do Next Gen Finals, e o brasileiro venceu por 3 sets a 1 (4/0, 4/0, 1/4 e 4/2). Antes os dois se encontraram no circuito juvenil, em 2023. Primeiro, Tien eliminou Fonseca nas quartas de final de Roland Garros. Alguns meses depois, João derrotou o americano na final do US Open.

Como aconteceu

Fonseca foi muito superior desde o começo, sempre ameaçando o serviço de Van Assche. O francês precisou de três aces para manter o serviço logo no terceiro game, mas não resistiu no quinto. Pressionado, Van Assche fez uma dupla falta em um break point e deu o game a Fonseca. O brasileiro não bobeou e fechou a parcial pouco depois, em 4/2.

João seguiu melhor em quadra, sem dar chance em seus games de serviço e atacando sempre nos games de devolução. Outa quebra, que veio no quinto game do segundo set, deu uma vantagem enorme ao brasileiro, que fez 4/2 logo em seguida.

Shot of the WEEK contender 😱



Fonseca from DOWNTOWN 🔥#NextGenATPFinals pic.twitter.com/mfZS4wxGKi -- Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 21, 2024

No terceiro set, uma direita vencedora deu a Fonseca uma quebra logo no primeiro game. A essa altura, Van Assche não conseguir impor nem mais o seu serviço na quadra rápida de Gidá. O brasileiro abriu 2/0 e, cada vez mais à vontade em quadra, disparou na frente. Na reta final, quebrou Van Assche mais uma vez e carimbou sua vaga na final.