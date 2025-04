Transmissão ao vivo de Botafogo x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir

O Botafogo recebe o Juventude na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo iniciou o Brasileirão com um empate. No Allianz Parque, o atual campeão da Libertadores segurou o Palmeiras e ficou no 0 a 0.

Na competição continental, porém, o início foi com tropeço. A equipe comandada por Renato Paiva foi derrotada pelo Universidad de Chile por 1 a 0, no meio de semana.

Já o Juventude largou com o pé direito no nacional. Jogando em casa, o time gaúcho venceu o Vitória por 2 a 0.

Botafogo x Juventude -- Brasileirão 2025