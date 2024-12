Estêvão assina pintura no fim, Palmeiras vira e respira na briga pela taça

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (4), em jogo com portões fechados no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa, mas Maurício e Estêvão, com um golaço, deram a vitória ao Alviverde.

O resultado impede que o Botafogo seja campeão nesta rodada, e a definição fica para a última. A equipe carioca precisa de um empate contra o São Paulo, no Nilton Santos, para confirmar o título. Já o Palmeiras precisa vencer o Fluminense e torcer para uma derrota do Botafogo em casa contra um de seus maiores rivais.

O Cruzeiro fecha o Brasileirão de 2024 contra o Juventude, no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Já o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, no mesmo dia e no mesmo horário.

Palmeiras amassa o Cruzeiro, mas para em Cássio

Cássio em ação durante jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/AGIF

A equipe de Abel Ferreira terminou o 1º tempo com 16 finalizações (9 delas no gol). Diversas oportunidades foram criadas, mas Cássio foi o responsável por manter o 0 a 0 no placar: foram oito defesas nos primeiros 45 minutos.

Felipe Anderson, em três oportunidades, Estêvão, Richard Rios e Agustín Giay desperdiçam as principais chances do lado alviverde.

O Cruzeiro ficou mais em seu campo de defesa e só conseguiu assustar em contra-ataques. No melhor deles, Lautaro saiu cara a cara com Weverton, mas o goleiro alviverde fez grande defesa.

Palmeiras é castigado, mas busca virada

O Palmeiras teve inúmeras chances para abrir o placar, mas viu o Cruzeiro fazer o 1 a 0 com Matheus Pereira em contra-ataque.

A equipe de Fernando Diniz seguiu muito recuado e deu a bola para o Palmeiras, que contou com o brilho de Estêvão para buscar o resultado.

A joia tabelou com Richard Ríos, que deu assistência para o gol de empate, e depois marcou um golaço de falta para manter o Alviverde vivo na briga pelo título, aos 44 minutos da etapa final.

Lances importantes

Felipe Anderson quase abre o placar para o Palmeiras. Aos 8 minutos do 1º tempo, Felipe invadiu a área, limpou o lateral William e bateu colocado. A bola passou tirando tinta da trave de Cássio, que só observou.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 22 minutos, William avançou pelo lado direito e achou grande passe para Lautaro Díaz. O atacante ganhou na velocidade dos zagueiros e finalizou na saída de Weverton, que fez grande defesa.

Cássio também salva o Cruzeiro. No minuto seguinte, Veiga tentou finalização dentro da área, pegou mal na bola e ela sobrou para Felipe Anderson. Ele finalizou no susto na segunda trave, e Cássio fez bela defesa.

Cássio é importante mais uma vez. Aos 27, Estêvão passou por Zé Ivaldo no lado direito, invadiu a área e rolou para Felipe Anderson. O atacante finalizou para gol e Cássio fez grande defesa.

Cássio faz um milagre. Aos 36, o Cruzeiro se atrapalhou na saída de bola, Flaco López roubou e cruzou para Estêvão, livre, na pequena área. A joia palmeirense finalizou de primeira e Cássio salvou o Cruzeiro mais uma vez.

Quem não faz, toma. Matheus Pereira abre o placar para o Cruzeiro. Aos 6 minutos do 2º tempo, Aníbal Moreno errou inversão de jogo no lado direito, Marlon saiu em disparada na esquerda e cruzou na medida para Matheus Pereira, que chegou batendo de primeira, no cantinho, sem chances de defesa para Weverton.

Maurício empata para o Palmeiras. Aos 15 minutos, Richard Ríos fez grande jogada pelo lado direito, tabelou com Estêvão e rolou para Maurício atrás. O meia dominou e bateu, a bola desviou no zagueiro João Marcelo e Cássio aceitou. 1 a 1.

Weverton faz grande defesa. Aos 35, Marlon fez grande jogada individual pela esquerda, passou por Murilo, ganhou de Vitor Reis e chutou da entrada da área. Weverton salvou.

Estêvão faz golaço e salva o Palmeiras. Aos 44, Estêvão cobrou falta na entrada com perfeição, no ângulo esquerdo de Cássio, e fez o 2 a 1.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 4 de dezembro de 2024 (quarta)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS - FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS - FIFA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS - VAR-FIFA)



Gols: Matheus Pereira, aos 6 minutos do 2º tempo (CRU); Maurício, aos 15 minutos do 2º tempo, e Estêvão, aos 44 minutos do 2º tempo (PAL)



Cartões amarelos: Anderson, Marlon e Zé Ivaldo (CRU); Vitor Reis (PAL)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva, Japa (Peralta) e Matheus Pereira (Vitinho); Gabriel Veron (Kenji) e Lautaro (Tevis). Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Mayke), Murilo, Vitor Reis e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos e Raphael Veiga (Lázaro); Felipe Anderson (Maurício), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.