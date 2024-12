Campeão da Libertadores, Botafogo chega ao Rio de Janeiro com festa da torcida

O campeão da Copa Libertadores voltou para casa. O avião que trouxe o Botafogo pousou no Rio de Janeiro às 16h14 (de Brasília) deste domingo, um dia após a histórica vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, na Argentina. Agora, o Fogão decidiu comemorar com a torcida no Mourisco Mar, na Enseada de Botafogo.

A torcida do Botafogo poderá receber o elenco e festejar um título histórico, o primeiro do Fogão na Copa Libertadores, e que teve um roteiro emocionante. O clube carioca jogou praticamente toda a final com um jogador a menos. Gregore foi expulso com apenas 30 segundos de jogo.

E A GALERA ENLOUQUECEU! ??? A torcida mais apaixonada do mundo já está em peso na Enseada de Botafogo para recepcionar os campeões da América! ???? #TempoDeBotafogo E a Botafogo TV transmite tudo ao vivo a partir das 16h45! ?? Clique e assista: https://t.co/nwn4MQIk5T pic.twitter.com/V0rVyFqTBJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 1, 2024

O Fogão se adaptou à adversidade, fez uma linha de cinco homens na defesa e travou o Atlético-MG. Além disso, foi cirúrgico no ataque. Luiz Henrique abriu o placar no primeiro tempo. Depois, ele sofreu pênalti e Alex Telles ampliou, ainda antes do intervalo.

Na etapa final, logo no primeiro minuto, o Atlético-MG diminuiu com Eduardo Vargas. Contudo, o Botafogo segurou a pressão e definiu o placar nos acréscimos, com Júnior Santos. Título histórico. E agora o Fogão buscará uma nova conquista.

Líder do Campeonato Brasileiro, o campeão da Libertadores volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 37ª rodada do Brasileirão. Dependendo do resultado do Palmeiras, que visita o Cruzeiro no mesmo dia, o Glorioso já pode garantir o título com um jogo de antecedência.