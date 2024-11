Danilo enaltece trabalho da Seleção em empate com Uruguai

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após o jogo, o lateral direito Danilo enalteceu o trabalho da equipe nacional, apesar do tropeço.

"O julgamento interno é feito pelo resultado final, mas a gente não pode deixar de enaltecer aquilo que foi o trabalho, quantas oportunidades de gol que a gente criou. Isso não vence o jogo, mas nos dá uma perspectiva importante do que vem pela frente, sabendo da responsabilidade. Faltam seis jogos para a gente fazer bem e se classificar para a Copa", disse.

O jogador da Juventus também afirmou que entende a frustração do torcedor pelo empate, mas garantiu estar esperançoso por uma melhora dos resultados devido à atuação da equipe.

"Entendo que é frustrante para o torcedor. Se eu estivesse nas arquibancadas, também queria ver a Seleção Brasileira vencer e golear. Eu acho que o que fica de esperança, é o que a gente jogou. Estou quente ainda, não posso fazer uma análise tão minuciosa, mas acho que a gente teve no jogo a intensidade e criou as oportunidades que se precisava. Infelizmente, para o nosso torcedor, é frustrante. A gente entende e espera poder melhorar em resultados."

Além disso, Danilo relatou que viu uma evolução da Seleção desde a derrota para o Paraguai por 1 a 0, em setembro. De lá para cá, o Brasil ganhou do Chile e do Peru e empatou com a Venezuela e com o Uruguai.

"Acho que a equipe teve uma crescente importante desde o jogo do Paraguai, principalmente, com o entendimento das funções e da intensidade que precisava aplicar no jogo", finalizou o atleta.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior caiu para a quinta colocação, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira fora da zona de classificação.

Agora, a Seleção volta a campo apenas em 2025. A próxima data Fifa será em março, quando o Brasil enfrentará Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias.