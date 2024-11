Brasileirão: mais de 90 jogadores ficarão sem contrato em 2025; veja lista

O Campeonato Brasileiro termina em dezembro, e o último mês do ano terá, ao menos por enquanto, o fim do contrato de mais de 90 jogadores envolvidos na elite nacional (veja a lista completa abaixo).

O que aconteceu

Os 20 times da Série A e o Santos, que já garantiu o acesso na Série B, precisam definir os rumos de 92 atletas. O vínculo de todos eles expira nos últimos dias de 2024.

A lista, elaborada pelo UOL, desconsiderou negociações e excluiu jogadores que estão emprestados — casos, por exemplo, de Soteldo (que pertence ao Santos e atua no Grêmio), de Gabriel Verón (que pertence ao Porto e atua no Cruzeiro) e de Bernabéi (que pertence ao Celtic e atua no Inter). Quem vai se aposentar em 2025, como o zagueiro Geromel, também não aparece no levantamento.

Os atacantes Romero (Corinthians), Diego Costa (Grêmio) e Gabigol (Flamengo) estão entre os que têm futuro indefinido. Outros nomes pesados são Fernandinho (Athletico), Gatito Fernández (Botafogo) e Felipe Melo (Fluminense).

O Criciúma é o clube que mais mantém jogadores com vínculos curtos: são 13 atletas, incluindo o astro Bolasie, que podem deixar o elenco de graça no fim do ano.

O Palmeiras, por outro lado, tem apenas Marcelo Lomba com contrato no fim. O veterano goleiro, no entanto, deve permanecer por mais uma temporada.

Veja nomes e suas posições

Athletico

- Fernandinho (V)

- Luan Patrick (Z)

- Madson (L)

Atlético-GO

- Adriano Martins (Z)

- Alejo Cruz (A)

- Bruno Tubarão (L)

- Luiz Fernando (A)

- Luiz Gustavo (Z)

- Maguinho (L)

- Pedro Henrique (Z)

Atlético-MG

- Alan Kardec (A)

- Mariano (L)

- Vargas (A)

Bahia

- Cicinho (L)

- Cuesta (Z)

- Danilo Fernandes (G)

- De Pena (M)

Botafogo

- Eduardo (M)

- Gatito Fernández (G)

- Marçal (L)

- Óscar Romero (M)

- Rafael (L)

Bragantino

- Guilherme (L)

- Raul (V)

Corinthians

- Caetano (Z)

- Matheus Araújo (M)

- Romero (A)

Criciúma

- Alisson (G)

- Arthur Caíke (A)

- Barreto (V)

- Bolasie (A)

- Jonathan (L)

- Marcelo Hermes (L)

- Marquinhos Gabriel (M)

- Matheusinho (M)

- Rodrigo (Z)

- Trauco (L)

- Vizeu (A)

- Walisson Maia (Z)

- Wilker Ángel (Z)

Cruzeiro

- Lucas Silva (V)

- Ramiro (V)

- Rafa Silva (A)

- Wesley Gasolina (L)

Cuiabá

- Filipe Augusto (V)

- Jonathan Cafu (A)

- Juan Tavares (L)

- Walter (G)

Flamengo

- David Luiz (Z)

- Gabigol (A)

Fluminense

- Diogo Barbosa (L)

- Felipe Alves (G)

- Felipe Melo (Z)

- Lucumi (A)

- Manoel (Z)

Fortaleza

- Kozlinski (G)

- Rossetto (V)

- Titi (Z)

Grêmio

- Diego Costa (A)

- Fábio (L)

- Reinaldo (L)

- Rodrigo Caio (Z)

Inter

- Fabrício (G)

- Mercado (Z)

- Renê (L)

Juventude

- Alan Ruschel (L)

- Caíque Gonçalves (V)

- Gabriel Inocêncio (L)

- Gilberto (A)

- Jean Carlos (M)

- Mateus Claus (G)

- Nenê (M)

- Ronaldo (V)

- Thiago Conti (M)

- Zé Marcos (Z)

Palmeiras

- Marcelo Lomba (G)

Santos

- Aderlan (L)

- Alison (V)

- Gil (Z)

- Giuliano (M)

- Otero (M)

São Paulo

- Luiz Gustavo (V)

- Rafinha (L)

Vasco

- Galdames (V)

- Maicon (Z)

- Rossi (A)

- Victor Luís (L)

Vitória

- Cáceres (L)

- Caio Vinicius (V)

- Muriel (G)

- Willian Oliveira (V)

- Zé Hugo (A)