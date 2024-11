RMP: Vini Jr. começou bem, mas falhou na hora de decidir e segue devendo

Apesar de ter feito um bom primeiro tempo, Vini Jr. ainda precisa fazer uma grande atuação pela seleção brasileira, opinou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo, nesta quinta (14).

Na opinião do colunista, o atacante do Real Madrid falhou na hora decisiva diante da Venezuela, quando perdeu o pênalti - e o rebote.

Se fizesse o gol de pênalti, Vini Junior teria sido melhor jogador da partida. No primeiro tempo, os melhores passes foram dele. [...] Um jogador da categoria dele, e que bate pênalti também no clube, não pode perder o pênalti que ele perdeu. Ainda mais em um momento tão importante do jogo.

Renato Maurício Prado

Técnicos brasileiros estão um degrau abaixo de estrangeiros, diz RMP

A seleção brasileira deveria contratar um treinador estrangeiro, opinou Renato Maurício Prado.

Tem que botar um técnico estrangeiro na seleção. Já passou a hora. Bota o Abel Ferreira. Vai buscar o Jorge Jesus. Até uma terceira hipótese poderia ser o Artur Jorge. Mas os nossos treinadores estão todos um degrau abaixo.

Renato Maurício Prado

Brasil não convoca meias; só se pensa em marcar, dispara Milly

A seleção brasileira poderia formar um meio-campo mais criativo, opinou Milly Lacombe.

Ninguém convoca mais o camisa 10. [...] A gente tem [meias], mas não se convoca. É marcar, marcar e marcar.

Milly Lacombe

