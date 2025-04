Com Neymar, Santos desembarca no Rio de Janeiro para confronto diante do Fluminense

Na tarde deste sábado, o Santos chegou ao Rio de Janeiro para o embate contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília) deste domingo.

O Peixe está em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nas duas primeiras rodadas, os paulistas somaram um ponto, já que fora derrotas para o Vasco (2 a 1) na estreia e empataram contra o Bahia (2 a 2), na Vila Belmiro.

A grande notícia do Alvinegro Praiano para o confronto é o retorno de Neymar. Recuperado de um edema na coxa esquerda, o astro deve iniciar o embate diante do Fluminense no banco de reservas. O camisa 10 desfalcou o Santos nos últimos quatro compromissos, no entanto, na última semana, trabalhou normalmente com os companheiros. O craque, vale destacar, participou por 30 minutos de um jogo-treino contra o Água Santa, no CT Rei Pelé.

A viagem ao Rio de Janeiro aconteceu após o treinamento desta manhã. Na última atividade antes do confronto contra o Tricolor das Laranjeiras, Soteldo foi a grande novidade do Peixe. Nos últimos treinamentos, o venezuelano foi desfalque, mas, neste sábado, apareceu trabalhando normalmente no CT Rei Pelé e também deve inicar o jogo como opção para Caixinha no banco de reservas.

Zé Ivaldo, recuperado de um edema na coxa direita, confirmou sua presença do duelo. A tendência é o defensor aparecer na equipe titular.

Pressionado no comando técnico do Santos, Pedro Caixinha vê contra o Fluminense uma chance de respirar. Uma derrota no Maracanã, no entanto, pode ser a gota d'água de sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano.