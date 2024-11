Ancelotti cita "semana difícil" no Real Madrid, mas não por conta da Bola de Ouro

Após ficar sabendo que Vinicius Júnior não seria o vencedor da Bola de Ouro, a delegação do Real Madrid optou por não marcar presença no evento realizado na França. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o treinador Carlo Ancelotti comentou que a equipe teve uma "semana difícil", mas não por conta do resultado da premiação.

Na última terça-feira, uma forte tempestade atingiu a região de Valencia, no leste da Espanha. Além dos danos materiais, tiveram mais de 200 pessoas mortas e várias desaparecidas.

"Foi uma semana difícil porque não é o ambiente normal. Não por causa do que aconteceu com a Bola de Ouro. Aconteceu e pronto, parabéns aos vencedores. A tristeza não é essa, mas sim pelo que está acontecendo aqui na Espanha", disse Ancelotti.

Grande parte do mundo esperava que Vini Jr. fosse o ganhador da Bola de Ouro, algo que não se confirmou, já que Rodri, do Manchester City, saiu vencedor. Ao ser questionado sobre como o brasileiro estava psicologicamente após a premiação, Ancelotti voltou a comentar das enchentes.

"Vinicius está triste, como nós, mas não por causa da Bola de Ouro, mas sim porque está vendo a situação do Valência", falou.

Devido às enchentes, a partida entre Real Madrid e Valencia, que estava marcada para o último sábado, acabou sendo adiada. Agora, o clube comandado por Carlo Ancelotti volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), quando enfrentará o Milan no Santiago Bernabéu pela Liga dos Campeões.