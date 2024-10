Botafogo renova com joia de 18 anos até o final de 2027

Nesta quarta-feira, o Botafogo anunciou a renovação contratual com o jovem Bernardo Valim, meio-campista de apenas 18 anos de idade. O novo vínculo entre as partes é válido até o final de 2027.

"Para mim é mais um passo muito importante para a minha carreira, ganho confiança para me manter no meu objetivo de desempenhar bem e chegar à equipe principal, trabalhar firme para me manter lá e focando no meu desenvolvimento para sempre poder ajudar minha equipe. A Sensação é de muita felicidade e um firme compromisso com o Botafogo", disse o atleta.

Bernardo Valim renova com o Glorioso! ? Cria do Fogão desde o Sub-11, o meio-campista da equipe Sub-20 alvinegra firma novo vínculo até 2027. ?? ?? Confira a matéria completa no site: https://t.co/VvHavu9G9F ? Henrique Lima / BFR pic.twitter.com/FxAsbspf3D ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 30, 2024

No Glorioso desde 2017, Valim chegou ao clube na categoria sub-11 e se destacou nas divisões de base alvinegras, acumulando várias convocações para a Seleção Brasileira. Entre suas conquistas, estão o título do Campeonato Sul-Americano sub-17 e o Torneio de Montaigu. Defendendo o Botafogo, o meio-campista também sagrou-se campeão Carioca sub-15.

Além disso, Bernardo Valim esteve integrado ao elenco principal no final de 2022 para os amistosos realizados em Londres diante do Charlton e Crystal Palace. Inclusive, no primeiro jogo, ele começou entre os titulares mesmo com 16 anos na época.

"Quando cheguei ao Clube era apenas uma criança cheia de sonhos e hoje sou um homem. Me desenvolvi e amadureci, passei grande parte da minha vida aqui vivendo todos os ciclos e etapas que o clube já passou. Sou muito grato pela confiança da diretoria na renovação do meu contrato e seguimos firmes para os próximos objetivos", destacou Valim.