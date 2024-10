'Convocar Neymar agora seria injusto com ele', diz Casagrande

Em participação no Fim de Papo desta segunda (21), o comentarista Casagrande disse que o técnico Dorival Junior não deve convocar Neymar para os próximos compromissos da seleção brasileira. O atacante do Al-Hilal voltou a jogar em um duelo contra o Al Ain (EAU), pela Liga dos Campeões da Ásia.

Casão disse que convocar Neymar seria injusto com o próprio jogador. O comentarista argumentou que o atacante precisa de um tempo para se readaptar às partidas.

O Neymar ficou mais de um ano. É normal voltar empolgado. [...] Mas foram 20 minutos, pegou pouquíssimas vezes na bola. Não teve entrada, não saiu em velocidade com o zagueiro do lado, não teve corpo a corpo. É muito cedo para dizer qualquer coisa sobre o Neymar. [...] Tem que ir com calma. Se ele estiver jogando bem e em forma, realmente decidindo jogos, eu sou a favor [da convocação do Neymar]. Mas, assim? Eu acho que não é justo com o próprio Neymar. Convocá-lo agora e pôr para jogar não é justo com o Neymar. Ele está se adaptando a jogar futebol.

Casagrande

