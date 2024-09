Atlético de Madri e Real empatam em jogo marcado por paralisação

O Atlético de Madri recebeu o Real Madrid pela La Liga, neste domingo (29), e arrancou um empate por 1x1 já no final da partida, em jogo marcado por paralisação e ofensas a Vini Jr. antes do confronto.

O Barcelona continua na liderança, enquanto as duas equipes de Madrid continuam na perseguição ao topo da tabela.

O próximo jogo das duas equipes é pela Champions League. O Atlético de Madri visita o Benfica, na quarta-feira (2), enquanto o Real Madrid vai à França no mesmo dia jogar contra o Lille.

Paralisação

A arbitragem parou a partida aos 25 minutos do segundo tempo após a torcida do time da casa arremessar objetos em direção ao goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois. Os jogadores do Real Madrid, em protesto, saíram de campo.

Na sequência, os jogadores do Atlético também se encaminharam aos vestiários. O técnico Diego Simeone e outros integrantes do clube foram até a torcida para acalmar os ânimos.

Antes da partida, torcedores do Atlético de Madrid entoaram uma música para Vini Jr na entrada do estádio. "Vini Jr. é diferente", diz a letra da música cantada pelos torcedores colchoneros.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi parelho, com os dois times cautelosos e indo pouco para o ataque. O placar ficou zerado na etapa inicial.

Pelo Atlético, Julián Alvarez levou perigo a Courtois, que o obrigou a fazer boa defesa. No lado do Real, Valverde chutou forte da entrada da área em chute cruzado, obrigando Jan Oblak a fazer boa defesa.

No segundo tempo, o jogo ficou eletrizante, com direito a expulsão, paralisação e gol no final. Na reta final, Marcos Llorente acabou expulso após receber dois amarelos.

Aos 18 minutos, Militão aproveitou rebote dentro da área, dominou e fuzilou o gol de Oblak em um voleio. O chute foi desviado por Llorente, que acabou tirando Oblak da jogada.

Após o gol, a torcida do Atlético arremessou objetos dentro do campo e fez o árbitro paralisar a partida. O jogo ficou mais de dez minutos parado.

Na reta final, as alterações ofensivas de Diego Simeone deram resultado e o Atlético de Madrid arrancou um empate com Ángel Correa.

Lances importantes

Lá e cá. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Alvarez obrigou Courtois a fazer boa defesa após carregar a bola próximo à pequena área e tentar tirar do goleiro. Aos 16 minutos, foi a vez de Valverde receber livre na entrada da área e encher o pé, obrigando Oblak a se esticar para evitar o gol.

Real Madrid perigoso no começo do segundo tempo. Aos 4 minutos, Rodrygo recebeu na meia-lua e, de chapa, manda o chute passando perto do travessão.

0x1. Vini Jr. cruza na área, a bola fica viva e sobra para Militão. O zagueiro, com categoria, domina, ajeita, e manda uma bomba no gol de Oblak, que contou com um desvio de Llorente para deixar o goleiro vendido no lance.

Quase Vini Jr. faz o segundo. O atacante brasileiro carrega até a meia-lua e enche o pé, mas parou em Oblak.

Sufoco do Atlético. Aos 35 minutos do segundo tempo, Lino recebe, escapa de Militão e Carvajal e enche o pé. Courtois faz uma boa defesa.

1x1. Faltando dois minutos para o jogo acabar, Correa recebe, dribla Courtois e finaliza já caindo enquanto segurava Rudiger. No lance, o assistente deu impedimento, mas o VAR confirmou lance legal.

Atlético de Madri 1 x 1 Real Madrid

Data e hora: 29 de setembro de 2024, às 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, Madri (ESP)

Cartões amarelos: Conor Gallagher, Julián Alvarez, Marcos Llorente e Robin Le Normand (ATL); Luka Modric (REA)

Cartões vermelhos: Marcos Llorente (ATL)

Gols: Éder Militão (18/2º), Ángel Correa (51/2º)

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina (Koke), José Giménez, Robin Le Normand e Reinildo (Javi Galán); Conor Gallagher (Ángel Correa), Rodrigo De Paul e Marcos Llorente; Antoine Griezmann, Alexander Sørloth (Samuel Lino) e Julián Alvarez (Rodrigo Riquelme). Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Luka Modric (Lucas Vázquez), Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde; Rodrygo (Fran García), Jude Bellingham e Vini Jr (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.