Treinador do Tottenham confirma retorno de Richarlison contra o Arsenal

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, confirmou que Richarlison está recuperado de lesão e estará disponível para o clássico contra o Arsenal, marcado para este domingo. Além do brasileiro, o português Pedro Porro também está de volta.

"Pedro e Richy [Richarlison] treinaram a semana toda, então ambos estão disponíveis", revelou o técnico grego-australiano.

Richarlison vem desfalcando o Tottenham desde o confronto diante do West Ham, no dia 2 de abril. Apesar de ter entrado na reta final da partida, foi o suficiente para o brasileiro ter sentido um problema no joelho.

No início, existia a expectativa de que o brasileiro retornasse à equipe no jogo contra o Newcastle, o que não aconteceu. Pedro Porro, por sua vez, até foi titular nesta partida, mas sentiu problemas físicos e deixou o gramado com apenas quatro minutos da segunda etapa.

O Tottenham recebe o Arsenal neste domingo, às 10h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O time comandado por Ange Postecoglou ocupa a quinta colocação da tabela, com 60 pontos.