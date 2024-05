Cobresal-CHI x São Paulo: confira onde assistir ao jogo pela fase de grupos da Libertadores

Nesta quarta-feira, O São Paulo entra em campo pela quarta rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América, às 21h30 (de Brasília). O adversário do clube paulista será o Cobresal, do Chile, no Estádio Zorros del Desierto.

ONDE ASSISTIR: O confronto terá transmissão pela TV aberta por meio da TV Globo. Além disso, a plataforma de streaming Paramount+ também é uma opção. O torcedor pode acompanhar todos os detalhes do lance a lance pelo site da Gazeta Esportiva.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 08/05 (quarta), 21h30

? Cobresal

? Zorros Del Desierto

? Calama (Chile)

? CONMEBOL Libertadores

? Globo/Paramount ? 13/05 (segunda), 19h

? Fluminense

? MorumBIS

? São Paulo (SP)

? Brasileirão

? Premiere ? 16/05 (quinta),... pic.twitter.com/kSrFmayFv7 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2024

Com seis pontos contabilizados na Fase de Grupos do torneio internacional, o São Paulo ocupa a segunda colocação. Com Zubeldía no comando técnico, o Tricolor ainda não sabe o que é perder. A equipe paulista vem de uma sequência de cinco jogos sem derrotas, com um empate e quatro triunfos, contando todas as competições.

Pela Copa Libertadores da América, o São Paulo perdeu a partida de estreia, contra o Talleres por 2 a 1, mas buscou reabilitação e venceu os últimos dois compromissos. No Morumbis, a equipe bateu o Cobresal por 2 a 0 e, na estreia de Zubeldía, contra o Barcelona-EQU, fora de casa, o Tricolor fez 2 a 0.

Assim, o clube paulista soma seis pontos e, em caso de mais um triunfo, pode assumir a liderança do Grupo B. Para isso, o Talleres, líder com sete unidades, não pode vencer o Barcelona-EQU.

O Cobresal, por sua vez, não atravessa bom momento na temporada. Na Copa Libertadores da América, o time do chile ainda não venceu e soma apenas um ponto, sendo, assim, o lanterna do Grupo B. Na competição, a equipe marcou apenas um gol e sofreu cinco.

Além de ser derrotado pelo São Paulo, no Morumbis, o Cobresal empatou com o Barcelona-EQU na primeira rodada e foi superado pelo Talleres.