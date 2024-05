Palmeiras: Lázaro soma três participações em gols nos últimos quatro jogos

Quase três meses depois de sua chegada ao Palmeiras, o atacante Lázaro tem conseguido seu espaço no time do Palmeiras. O camisa 17 abriu o placar na Arena Pantanal e abriu caminho para a vitória do Verdão por 2 a 0 sobre o Cuiabá no último domingo (5).

Atualmente, Lázaro tem sua maior sequência de jogos desde que chegou, com sete aparições, sendo três como titular e quatro saindo do banco de reservas. O atleta foi escolhido para começar entre os 11 iniciais nos dois últimos jogos: contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, e diante do Dourado, pelo Brasileirão.

Lázaro marcou seu primeiro gol pelo Verdão na virada histórica por 3 a 2 contra o Independiente del Valle, pela Libertadores. O camisa 17 anotou o segundo gol da equipe, igualando o marcador. Nesse mesmo jogo, ele deu assistência para o tento de Luis Guilherme, que decretou a vitória palmeirense. Endrick foi quem abriu o caminho para a virada alviverde no duelo que aconteceu na altitude do Equador.

Com nova oportunidade como titular diante do Cuiabá, Lázaro balançou as redes novamente. Dessa vez, Luis Guilherme retribuiu a gentileza e deu um cruzamento na medida para o atacante, que cabeceou de forma certeira, sem chance para Walter. Depois, Estêvão anotou de pênalti e fechou o placar.

Buscando ter nova oportunidade como titular, Lázaro segue à disposição de Abel para o duelo do meio de semana. Na quinta-feira (9), o Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU, pela quarta rodada da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

