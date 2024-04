Serginho será auxiliar da Seleção masculina de vôlei, a convite de Bernardinho

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou Serginho como o novo auxiliar da Seleção masculina. O bicampeão olímpico vai ser apresentado neste domingo, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

"Recebi esse convite e estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na Seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência", disse Serginho ao site oficial da CBV.

Juntos de novo! ?? A parceria Bernardinho/Serginho fez história no vôlei mundial! E ela está de volta! ? A convite do técnico e da CBV, Serginho é o novo auxiliar da seleção masculina! A apresentação é domingo, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema pic.twitter.com/VVRqukHlaQ ? Vôlei Brasil (@volei) April 26, 2024

O ex-líbero vai reeditar a parceira com Bernardinho, treinador da equipe. Juntos conquistaram quatro medalhas olímpicas, duas de ouro, em Atenas 2004 e Rio 2016, e duas de prata, em Pequim 2008 e Londres 2012.

Os dois também conquistaram dois títulos mundiais, em 2002 e 2006.

"Antes mesmo de eu fazer o convite, ele já havia se colocado à disposição. Ter o Serginho novamente junto à Seleção masculina trará um ganho técnico e de experiência. Ele realizou com maestria a função de líbero, e sabe o quanto é difícil atingir os objetivos. Será uma influência positiva, até psicológica, para o grupo", contou o técnico.

Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, explicou como foi o processo da escolha de Serginho.

"Bernardinho e Serginho são referências do vôlei no Brasil e no mundo. A Seleção só tem a ganhar com os dois trabalhando juntos novamente. O Bernardo sugeriu o nome dele e a CBV concordou prontamente. Temos dois grandes desafios este ano, a Liga das Nações e os Jogos Olímpicos de Paris. Serginho e todos os demais integrantes da comissão técnica serão peças fundamentais na construção dessa trajetória", revelou.