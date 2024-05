Presidente do Caxias fala sobre o futebol no RS e alerta: 'O mundo não para'

O presidente do Caxias, Mário Werlang, falou sobre a situação do futebol no Rio Grande do Sul com as enchentes que assombram todo o estado gaúcho. Para o mandatário, o time da Serra Gaúcha tem que ajudar as vítimas da tragédia, mas estará pronto para voltar a jogar assim que possível.

"O Caxias como um clube de futebol tem que ajudar as famílias. Mas o mundo não para. Tendo a chance de jogar, estamos prontos. A pergunta que me foi feita por um repórter é se o Caxias quer que continue o campeonato. É claro que queremos. Assim como o repórter esportivo continua trabalhando, o Caxias faz a mesma coisa. Essa é minha posição", disse o presidente da equipe gaúcha, em entrevista à Rádio Grenal.

Apesar disso, Werlang ressaltou que o Caxias não está pedindo o retorno do futebol. Entretanto, o presidente alertou que o esporte "não para" e que o melhor para o psicológico dos atletas neste momento é jogar.

"O Caxias não está pedindo o retorno do futebol. Apenas nos posicionamos, que se o campeonato voltar, estamos prontos. Pode ser uma partida sem transmissão e sem público. Nós jogaríamos. O Caxias está fazendo sua parte. Ajudamos muita gente. Não dá para dizer que o Caxias é ruim e não está ligando para a causa. O futebol não para. As escolas não param. O mercado não para. E nem podem parar. Se parar, a coisa piora", concluiu o presidente Mário Werlang.

Atualmente o Caxias disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Werlang revelou que o clube gaúcho não foi procurado por Internacional e Grêmio para abordar o tema da paralisação do futebol no estado.

"Inter e Grêmio pediram adiamento e não fomos consultados. Para clube da Série A, a situação é mais fácil.", concluiu o presidente.