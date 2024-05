Palmeiras tem déficit de R$ 37,6 mi em março; dívida com a Crefisa cai

O Palmeiras registrou um déficit de R$ 37,6 milhões no mês de março. A informação está no balancete divulgado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e publicado no site oficial do clube.

O Alviverde já previa déficit alto no mês de março. Foi o mês de menor arrecadação do clube em 2024 com R$ 39,1 milhões. A baixa renda de televisão e não negociação de jogadores fazem com que esse número seja maior.

Dívida do Palmeiras com a Crefisa voltou a cair. O débito agora é de R$ 20 milhões, no mês passado era de R$ 21,2 milhões. O planejamento do clube é quitar essa dívida até dezembro.

Clube teve superávit de R$ 9,2 milhões no primeiro trimestre do ano. Apesar do déficit em março, o Palmeiras não está preocupado: em janeiro e fevereiro o clube teve R$ 46,8 milhões positivos por conta da venda de atletas.

As principais receitas do Palmeiras no mês de março

Publicidade e patrocínio: R$ 12,1 milhões

Direitos de transmissão: R$ 6,3 milhões

Avanti: R$ 6,1 milhões

Arrecadação social: R$ 5,1 milhões

