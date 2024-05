Manchester United acumula recordes negativos após goleada sofrida para o Crystal Palace

Após a goleada sofrida na última segunda-feira por 4 a 0 contra o Crystal Palace, o Manchester United acumulou mais dois recordes negativos na temporada. A equipe comandada por Erik Ten Hag perdeu o maior número de jogos de sua história em uma só edição na era moderna do Campeonato Inglês (desde 1992-93). Além de sofrer o maior número de gols em uma única temporada desde a década de 70.

A equipe de Manchester não faz uma boa temporada. Eles se encontram na oitava colocação do Campeonato Inglês com 54 pontos após 35 jogos disputados, batendo o recorde com a 13ª derrota. A última vez que o United perdeu tantos jogos foi na temporada 1989/90, onde foi derrotado 16 vezes. Além disso, eles foram eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões, ocupando a última posição do grupo A.

O outro recorde negativo alcançado pelo United de Ten Hag foi o de gols sofridos. Acumulando 81 gols sofridos em todas as competições após mais quatro do Crystal Palace, essa é a primeira vez que o time sofre tantos gols desde a temporada 1976/77.

Com três jogos restantes e uma má fase que parece não ter fim, a tendência é que estes números sejam piores uma vez que a temporada chegar ao fim. Os Red Devils recebem o líder Arsenal no próximo domingo (12), pela 37ª rodada da Premier League.