CBF adia jogos envolvendo time gaúchos até o dia 27 de maio

Em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, causado pelas fortes chuvas que atingiram o estado, a CBF anunciou, nesta terça-feira, o adiamento de todos os jogos envolvendo times gaúchos, em todas as divisões do futebol brasileiro, até o dia 27 de maio.

"Diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 06 de maio de 2024 o ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024", escreveu a entidade em comunicado oficial.

As partidas adiadas ainda não têm novas datas definidas para serem disputadas.

O treinador da Seleção Brasileira Principal, Dorival Júnior, chama a torcida brasileira para ajudar com doações o povo do Rio Grande do Sul, que está enfrentando fortes chuvas. Para contribuir, use o link https://t.co/4oFsYULIYk, site disponibilizado pela CBF e Imply para criar... pic.twitter.com/Uk1DvceMWK ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 6, 2024

Confira a lista dos jogos adiados

Série A do Campeonato Brasileiro:

Atlético-MG x Grêmio (11/05)

Internacional x Juventude (13/05)

Fluminense x Juventude (19/05)

Cuiabá x Internacional (19/05)

Grêmio x Red Bull Bragantino (19/05)

Flamengo x Grêmio (25/05)

Internacional x São Paulo (25/05)

Juventude x Vitória (26/05)

Série C

Caxias x Confiança (11/05)

Ferroviário-CE x São José (11/05)

Ypiranga x Figueirense (13/05)

Botafogo-PG x São José (18/05)

Ypiranga x Caxias (19/05)

Aparecidense x Ypiranga (25/05)

São José x Athletic (26/05)

Tombense x Caxias (27/05)

Série D

Avenida x Novo Hamburgo (11/05)

Cianorte x Brasil de Pelotas (11/05)

Avenida x Cianorte (18/05)

Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas (18/05)

Cianorte x Novo Hamburgo (25/05)

Brasil de Pelotas x Avenida (26/05)

Copa do Brasil

Internacional x Juventude (10/05)

Grêmio x Operário-PR (22/05)

Athletico-PR x Ypiranga (22/05)

Juventude x Internacional (22/05)

Brasileirão Feminino

Avaí/Kindermann x Internacional (12/05)

Grêmio x América-MG (12/05)

Atlético-MG x Grêmio (18/05)

Internacional x Red Bull Bragantino (19/05)