Técnico do Santos sub-17, único time sem sofrer gols no Paulista, Elder Campos divide méritos com Carille

O Santos encerrou o primeiro turno da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17 vencendo o Mauá fora de casa por 2 a 0. O resultado do jogo realizado no último sábado, no Estádio Pedro Benedetti, fez com que o time comandado pelo técnico Elder Campos alcançasse uma grande marca: é o único dos 84 clubes participantes que não sofreu um gol sequer.

O Peixe lidera isoladamente o grupo 14 do estadual com 13 pontos ganhos, após quatro vitórias e um empate. O ataque da equipe também tem um ótimo desempenho e está entre os quatro melhores da competição, com 19 gols marcados.

"Ser a única equipe sem sofrer gols entre mais de 80, em um campeonato duro como o Paulista, é motivo de orgulho e mostra que o trabalho de toda a comissão técnica é sério e vem sendo bem assimilado pelos atletas. Sem o talento e o empenho deles em campo, isso não seria possível. Fico satisfeito também com o equilíbrio do time, pois tanto a defesa quanto o ataque estão com um rendimento excelente", comemorou Campos.

O treinador também fez questão de valorizar a importância de Fábio Carille. Sempre que possível, o comandante do elenco profissional acompanha os treinos e jogos da base e já teve diversas conversas com a comissão e os jogadores do sub-17.

"O Professor Carille valoriza bastante a base, o que deixa todos ainda mais motivados. Em suas palestras, ele fala sobre colocar em prática diversos conceitos, como o equilíbrio das fases defensiva e ofensiva. Uma frase que ele sempre usa é que 'com a bola, todos jogam; sem a bola, todos marcam'. Estamos colocando isso em prática e está dando muito certo", acrescentou Campos.

O Santos inicia o returno do Paulista Sub-17 no próximo sábado, quando irá receber o Grêmio Mauaense. A partida está marcada para às 11h (de Brasília), no CT Rei Pelé.