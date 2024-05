CBF adia jogos de gaúchos no Brasileiro e Copa do Brasil até 27 de maio

A CBF anunciou o adiamento dos jogos dos times gaúcho em todas as competições nacionais até 27 de maio por conta da tragédia de enchentes no Rio Grande do Sul. Isso impacta em partidas das 6ª, 7ª e 8a rodada do Brasileiro, jogos das Séries C e D e a Copa do Brasil. Na Série A, isso significa que partidas do Grêmio, Internacional e Juventude serão remarcadas para o futuro.

Os campos dos times gaúchos estão alagados, assim como seus estádios. O Aeroporto Salgado Filho está fechado até o final do mês de maio. Não há condição nem de treino, nem de jogo.

A Federação Gaúcha encaminhara um pedido de adiamento dos jogos de seus times por 20 dias - apoiava um pleito dos seus clubes na Série A, Inter, Grêmio e Juventude. Diante disso, a CBF mudou sua decisão inicial que era postergar só as partidas de duas rodadas do Brasileiro e aumentou o prazo. Por enquanto, ainda não há uma decisão de remarcar jogos desta rodada.

Há um monitoramento por parte da CBF com os próprios clubes gaúchos para saber suas condições gerais. O prejuízo é grande já que os gramados de Inter e Grêmio foram atingidos e, portanto, vão demorar muito para recuperar. Além disso, os jogadores não estão treinando.

Mas não houve nenhum pedido de clube gaúcho ou de outro Estado à confederação para paralisação do Brasileiro até agora. Por enquanto, a CBF continua a analisar a evolução porque há a complicação da falta de datas do calendário para acomodar as partidas, pois, em uma parada total, seriam dez rodadas a serem recuperadas.

Até o momento, haverá três jogos de gaúchos por rodada, em quatro rodadas, para serem realocados.

A Conmebol também está avisada de que não poderá realizar jogos desta semana de times gaúchos pela Libertadores e Sul-Americana. Mas não há uma decisão oficial sobre adiamento.

Enchentes no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil, 90 pessoas morreram, 111 estão desaparecidas e 291 feridas, até o momento, em razão das fortes chuvas.

Dos 497 municípios gaúchos, 388 foram afetados pela chuva, atingindo mais de 850 mil pessoas. Pelo menos 129.279 estão desalojadas, e, no total, 873.275 foram afetadas.